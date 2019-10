Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Eckernförde - Versuchter Raub auf Taxifahrer

Eckernförde (ots)

191004-2-pdnms Versuchter Raub auf Taxifahrer

Eckernförde. Gegen 4 Uhr (04.10.19) meldete sich ein 50-jähriger Taxifahrer bei der Polizei und zeigte einen versuchten Raub an. Danach war ein maskierter Mann kurz zuvor auf dem Bahnhofsvorplatz an sein Taxi herangetreten und hatte unter Vorhalt eines Messers (weißer Griff) die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als eine weitere Taxifahrerin zufällig hinzukam, flüchte der Mann zu Fuß in Richtung Güterbahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Verletzt wurde niemand. Täterbeschreibung: Etwa 180 cm groß, Sturmhaube, dunkle Jacke, braune Hose. Der Mann sprach mit osteuropäischem Akzent. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo in Eckernförde unter der Rufnummer 04351 / 9080.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell