POL-H: Zeugenaufruf! Unbekannte setzen unbewohntes Mehrfamilienhaus in Brand

Hannover (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag, 30.03.2019, gegen 20:00 Uhr, ein Feuer im Dachstuhl eines in Sanierung befindlichen Wohnhauses an der Stöckener Straße (Leinhausen) gelegt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten Anwohner die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie Rauch aus dem Dachstuhl aufsteigen sehen hatten. Die Feuerwehr konnte die Flammen an dem aktuell leerstehenden Gebäude schnell löschen.

Spezialisten des Zentralen Kriminaldienstes Hannover gehen nach ihren heutigen Untersuchungen davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und schätzt den entstandenen Schaden auf 50 000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /pu, has

