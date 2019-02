Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren unter Alkoholeinfluss 17.02.2019, 01:08 Uhr Gerolstein, Sarresdorfer Straße

Daun (ots)

Ein Autofahrer befuhr die Sarresdorfer Straße in Gerolstein, aus Richtung Prüm kommend, in Richtung Stadtmitte. Am Kreisverkehr in der Sarresdorfer Straße, in der Nähe der Hochbrücke, wurde der Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurde bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Fahrzeugführer musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss mit einem Strafverfahren rechnen.

