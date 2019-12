Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen geparktes Auto gefahren

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 32 Jahre alter Renault-Fahrer ist am Freitagnachmittag (06.12.2019) gegen ein geparktes Auto gefahren. Der 32-Jährige war gegen 13.30 Uhr in der Straße Am Kräherwald in Richtung Innenstadt unterwegs und fuhr gegen einen am Straßenrand geparkten Hyundai. Hierbei schob er das Auto mehrere Meter nach vorne, sodass die beiden Fahrzeuge auf der Fahrbahn zum Stehen kamen. Ein Rettungswagen kam vorsorglich vor Ort. Eine Behandlung des 32-Jährigen oder seines dreijährigen Kindes war offenbar nicht notwendig. Nach bisherigem Stand blieben die beiden unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es bis zirka 14.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell