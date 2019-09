Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagvormittag, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 64-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen auf der Hubertusstraße. Eine 40-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Recklinghausen, wollte aus einer Einfahrt in die Hubertusstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit Radfahrer. Er verletzte sich bei dem Sturz leicht. Zur ambulanten Behandlung wurde er in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand 400 Euro Sachschaden.

