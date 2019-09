Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten silbernen Audi A3 an der Düppelstraße. Der Verursacher setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand etwa 2.000 Euro Sachschaden.

Herten

Am Sonntag, um 14:25 Uhr, kam es auf der Nimrodstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein unbekannter Mann bog mit einem grauen Porsche Panamera von der Ewaldstraße in die Nimrodstraße ab. Dabei kam er von seiner Fahrspur ab und stieß mit zwei geparkten Autos am Fahrbahnrand zusammen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung kümmern. Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen. Bislang ist aber noch unklar, wer genau den Wagen gefahren hat. Zeugen beschreiben den Fahrer als jungen Mann zwischen 25 und 30 Jahren. An den beiden geparkten Autos entstand 4.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Am Sonntag, zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten weißen Dacia Logan an der Vestlandhalle. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Dacia entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Bottrop

Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Sonntag 13:00 Uhr und Montagmorgen (09:00 Uhr) einen geparkten silbernen BMW 320 beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Wagen stand an der Straße Wiedau. An dem BMW entstand 2.500 Euro im Heckbereich. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

