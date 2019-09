Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Nach Aufhebeln der Wohnungstür drangen unbekannte Täter am Sonntag, in der Zeit von 17 bis 21.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Harkortstraße ein. Hier durchsuchten und durchwühlten sie mehrere Räume. Ob sie etwas mitnahnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

In der Zeit von Mittwoch (11.09.) bis Freitag (13.09.) brachen unbekannte auf der Straße Hombrink, der Lange Straße, der Straße Am Kärling, der Straße In der Wanne und der Ohmstraße insgesamt sieben Altkleidercontainer auf und stahlen Altkleider in unbekannter Menge.

Marl

Samstag, in der Zeit von 14 bis 15.45 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Freiligrathstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute.

Herten

Samstag, in der Zeit von 14.15 bis 18 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Straße Fockenkamp ein und stahlen Schmuck.

Bottrop

In der Zeit von Samstag, 23.30 Uhr bis Sonntag, 12.30 Uhr, schoben unbekannte Täter zunächst die Jalousien hoch, öffneten dann das dahinter auf Kipp stehende Fenster und drangen in eine Gaststätte auf der Aedidistraße ein. Die Täter nahmen Geld aus der Kasse und zwei Küchenmaschinen aus der Küche mit.

Dorsten

Nach Aufhebeln einer Tür drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle auf der Gahlener Straße/Ecke Kanalweg ein. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter nichts.

Unbekannte Täter schoben in der Nacht zu Samstag zunächst die Rollladen hoch und brachen dann eine Terrassentür auf, um in ein Vereinsheim auf dem Brückenweg zu gelangen. In den Räumen öffneten und durchsuchten die Täter mehrere Behältnisse. Ob sie etwas mit nahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

In die Eissporthalle an der Crawleystraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag ein, nachdem sie zuvor eine Tür aufgehebelt hatten. Im Inneren versuchten sie dann noch weitere Türen aufzuhebeln, was aber misslang. Sie flüchteten dann nach jetzigen Erkenntnissen ohne Beute.

Recklinghausen

In die Räume des Freibades Suderwich an der Straße Am Freibad brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag ein. Die Täter suchten in den Räumen nach Wertgegenständen und flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Gladbeck

In der Zeit von Donnerstagmittag bis Freitagnachmittag montierten unbekannte Täter auf der Lessingstraße und der Paßmannstraße Kupferfallrohre ab und stahlen sie.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

