Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auseinandersetzung am Europaplatz

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 19.30 Uhr, gerieten ein 20-Jähriger und ein 48-Jähriger, beide aus Recklinghausen, in Streit. Dabei mischte sich noch ein 44-jähriger Recklinghäuser ein. Als der Streit eskalierte, schlug der 20-Jährige dem 48-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin warf der 48-Jährige eine Flasche in Richtung des 20-Jährigen, ohne diesen zu treffen. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Da der 44-Jährige sehr aggressiv war, wurde er kurzfristig festgehalten. Als er sich beruhigt hatte wurde er entlassen. Alle Drei erhielten einen Platzverweis.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell