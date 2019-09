Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Hinweis auf Wechselgeldtrick

Recklinghausen (ots)

Am Montagvormittag, gegen 11:00 Uhr, sprach ein unbekannter Mann einen 61-Jährigen aus Recklinghausen am Innenstadtwall, im Bereich der Martinistraße, an. Der Unbekannte bat darum Geld zu wechseln und versuchte anschließend in die Geldbörse des 61-Jährigen zu greifen. Dabei fielen die Geldscheine zu Boden - der Recklinghäuser konnte das Geld mit dem Fuß fixieren. Ob letztendlich doch eine geringe Summe entwendet wurde steht noch nicht fest. Der Täter konnte beschrieben werden: ca. 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, graue schüttere Haare, dunkler Teint, braune schiefe Zähne.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell