Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall auf der L 687

Sundern (ots)

Am Donnerstag gegen 18:20 Uhr kam es auf der L 687 zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Frau aus Plettenberg fuhr mit ihrem Auto aus Rönkhausen in Fahrtrichtung Hagen. Eingangs einer Linkskurve kam die Fahrerin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde die Frau schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Strecke war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

