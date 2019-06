Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen melden Einbruch, Täter gestellt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (26.06., 02.55 Uhr) meldeten Zeugen einen Einbruch in ein Geschäft an der Rathausstraße. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter auf einem Fahrrad.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass aus dem Geschäft Tabak gestohlen wurde.

In der Nähe der Rathausstraße konnte der Tatverdächtige auf seinem Fahrrad angetroffen werden. Er hatte noch Teile des Diebesguts dabei.

Bei der angetroffenen Person handelte es sich um einen 13-jährigen Jungen. Da sich vor Ort der Verdacht ergab, dass das Fahrrad des jungen Mannes ebenfalls aus einem Diebstahl stammte, wurde es sichergestellt.

Der 13-Jährige wurde anschließend nach Hause begleitet.

