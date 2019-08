Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe erbeuten Münzgeld

Bad Oeynhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben Kriminelle ein Cabrio aufgebrochen und aus dem Fahrzeuginneren Münzgeld entwendet.

Als ein Bad Oeynhausener (48) am Donnerstagmorgen gegen 4.50 Uhr an sein am Vorabend gegen 21 Uhr im Finkenweg geparktes Fiat Cabrio zurückkehrte, bemerkte er, dass Unbekannte den Heckbereich des Stoffdaches zerstört und den Kofferraumdeckel aufgebrochen hatten. Hieraus entwendeten die Täter einen Jutebeutel mit Münzgeld. Die Ermittler vermuten, dass die Kriminellen nach der Tat in Richtung der Straße "In der Wölpke" geflohen waren.

Zeugenhinweise bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

