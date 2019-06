Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Pedelecfahrer

Kamp-Lintfort (ots)

Am 26.06.2019, gegen 17:05 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Duisburg mit seinem PKW die Max-Planck-Straße und beabsichtigte nach rechts auf die Friedrich-Heinrich-Allee abzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 36-jährigen Pedelecfahrer aus Kamp-Lintfort. Der Pedelecfahrer benutzte den für seine Fahrtrichtung falschen Radweg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 36-jährige Mann schwer verletzte und stationär in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden musste. Der 20-jährige PKW-Führer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

