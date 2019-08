Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfallflucht: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nach der Beschädigung eines Grundstückzauns bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Am Montagmorgen erhielten die Beamten Kenntnis über einen beschädigten Grundstückszaun in der Straße "Heimweg". Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hatte im Zeitraum Samstag, 12 Uhr bis Montag, 7.30 Uhr in Fahrtrichtung "Stellerloh" zwei sich in einer Kurve befindliche Zaunelemente sowie einen Betonpfeiler beschädigt und sich anschließend ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen von der Unfallstelle entfernt.

Hinweise bitte an die Polizeiermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke unter Telefon (05741) 2770.

