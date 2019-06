Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell-Atzenbach

Todtnau-Herrschwand: Diebstahl in Kirchen - Zeugensuche (zwei Meldungen)

Freiburg (ots)

Vermutlich am Montag, 10.06.19, zwischen 11 und 20 Uhr, wurde in der katholischen Kirche in Atzenbach eine Kerzenkasse gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Ebenfalls aufgebrochen wurde der Opferstock einer Kapelle in Todtnau-Herrenschwand. Tatzeit war hier vermutlich Sonntag, 09.06.19, zwischen 9 und 19.30 Uhr. Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens ist in beiden Fällen nicht bekannt. Der Sachschaden liegt in Herrenschwand bei mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht zu beiden Fällen Zeugen.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell