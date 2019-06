POL-FR: Lörrach: Körperverletzung nach Ladendiebstahl

Polizeipräsidium Freiburg

Am Dienstag, 11.06.19, gegen 12.30 Uhr, entdeckte ein Ladendetektiv in der Lörracher Innenstadt einen Mann, der in einem Geschäft Ware aus einem Regal entnahm und dieses anschließend ohne Bezahlung verließ. Nach der Ansprache gab der Mann die Ware zunächst zurück, versuchte dann jedoch zu flüchten. Der Detektiv konnte den Mann festhalten, soll hierbei jedoch mehrere Male ins geschlagen worden sein. Die Polizei ermittelt gegen den 19 Jährigen wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung.

