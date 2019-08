Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrskontrollen anlässlich der Nature One

Daxweiler (ots)

Am Sonntag, den 04.08.2019 wurden mehrere Verkehrskontrollen anlässlich des Abreiseverkehrs der "Nature One" auf der Rastanlage "Hunsrück Ost" an der BAB 61 durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt vier Anzeigen aufgrund von Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss aufgenommen, wobei es sich bei den Stoffen sowohl um Cannabisprodukte, als auch um Amfetamine und Kokain gehandelt hat. Den betroffenen Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

