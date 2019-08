Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sachbeschädigung an Streifenwagen

Planig (ots)

Am Samstag, 03.08.2019, gegen 22.50 Uhr wurde eine Schlägerei auf der Planiger Kerb gemeldet. Die Örtlichkeit wurde mit mehreren Streifenbesatzungen angefahren. Es konnte zunächst keine Schlägerei festgestellt werden. Aufgrund der angespannten Stimmung verblieben die Beamten auf dem Kerbeplatz. In dieser Zeit wurden an einem Funkstreifenwagen die beiden Außenspiegel von einem bislang unbekannten Täter abgetreten. Zeugen gaben einen Hinweis auf einen Radfahrer, welcher mit einem roten Kapuzenpullover bekleidet gewesen war.

