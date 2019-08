Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Streitigkeiten auf der Kerb in Planig

55545 Bad Kreuznach, Mainzer Straße, Kerbegelände (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizei um 01.35 Uhr eine Massenschlägerei mit bis zu 30 beteiligten Personen auf dem Kerbeplatz gemeldet. Die Polizei Bad Kreuznach rückte zusammen mit dem Vollzugsdienst des Bad Kreuznacher Ordnungsamtes mit zahlreichen Kräften an. Vor Ort stellte sich die Situation dann wesentlich weniger dramatisch dar. Letztlich gerieten aus zwei Gruppen Jugendlicher und junger Erwachsener nur drei Beteiligte in eine kleinere Auseinandersetzung. Zwei 18-jährige Streithähne trugen ringkampftypische Verletzungen davon, der dritte Beteiligte, ein 21-Jähriger, musste mit zerissenem T-Shirt den Heimweg antreten. Die Gruppen beschuldigen sich gegenseitig den Streit verursacht zu haben, wer die Schlägerei begonnen hatte, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Die drei Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss und waren polizeilich bereits bekannt. Den beiden Gruppen wurde ein Platzverweis für die Planiger Kerb erteilt, zumal sie nicht in Planig wohnen. Ansonsten gab es am Freitagabend für die Polizei keinen Anlass bei der sehr gut besuchten Kirchweih einzuschreiten.

