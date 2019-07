Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Handwerker lagert Diebesgut

55545 Bad Kreuznach, Mainzer Straße (ots)

Am Mittwoch, den 31.07.2019, gegen 12.30 Uhr, beobachtete der Detektiv eines Baumarktes in der Mainzer Straße ein Paar in der Drive-In Arena. Neben Artikel aus dem Außenbereich, wurden noch weitere, kleinere Waren aus dem Innenbereich in das Fahrzeug eingeladen und zum Teil versteckt. Der Detektiv sprach die Beiden daraufhin an und informierte die Polizei. Der Warenwert der nicht bezahlten Artikel belief sich auf annähernd 1000 EUR. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ordnete daher die Durchsuchung der Firmenräume des Handwerkers aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim an. Aus vorangegangenen Diebstählen wurden eine Vielzahl von entwendeten Baumartartikel aufgefunden und sichergestellt. Die Palette reichte von Kleinstwaren bis hin zu verschiedenen Maschinen. Der Gesamtwert der Waren muss noch ermittelt werden.

