Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Räuberische Erpressung zum Nachteil des "Alldrink"-Getränkemarktes

Bingen-Büdesheim, Saarlandstraße (ots)

Am Samstag den 27.07.2019 kam es gegen 17:50 Uhr zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil des Getränkemarktes "Alldrink" in Bingen-Büdesheim, Saarlandstr. 62. Die Mitarbeiterin, welche kurz vor Ladenschluss alleine im Markt war, wurde durch den Täter überrascht und aufgefordert das gesamte Bargeld auszuhändigen. Der Täter verlieh seiner Forderung durch Vorhalten einer Waffe und Gewaltanwendungen gegen die Mitarbeiterin Nachdruck. Nachdem er das Bargeld ausgehändigt bekommen hatte, schlug er die Mitarbeiterin und flüchtete, während diese leicht benommen im Markt zurück blieb. Es ist noch unklar, ob der Täter mit einem Motorrad oder Fahrzeug flüchtete. Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Circa 170 cm groß - Normale Statur mit leichtem Bauchansatz - Komplett schwarz gekleidet (T-Shirt, Hose, Turnschuhe, Handschuhe) - War mit einer schwarzen Sturmhaube und schwarzem Motorradhelm maskiert

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum am Tatobjekt oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Wurde der Täter bei der Flucht oder bei der Vorbereitung seiner Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100

