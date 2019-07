Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwerletztem Zweiradfahrer

Wallhausen, K45 (ots)

Am Samstag, 27.07.2019, gegen 19.00 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die K45 aus Richtung Hergenfeld in Richtung Wallhausen. In einer Rechtskurve verliert der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Zweirad und stürzt. Hierbei wird der junge Mann lebensbedrohlich verletzt und in die UNI verbracht. Es wurde ein Gutachter beauftragt, der derzeit noch bei der Arbeit ist. Nach Angaben einer Zeugin war an dem Unfall kein weiteres Fahrzeug beteiligt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell