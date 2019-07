Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Verletzten unter Beteiligung eines Quad

Durchroth (ots)

Am 25.07.2019, um 17:55 Uhr, befuhr ein 35jähriger Mann mit seinem Quad die L 235 von Odernheim kommend in Richtung Duchroth. Als Soziusfahrerin befand sich noch eine 33jährige Frau auf dem Quad. Als der Mann mit seinem Quad an einem verkehrsbedingt stehenden Traktor samt Anhänger vorbeifahren wollte, bemerkte er zu spät einen entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer bremste daraufhin sein Quad stark ab und verlor schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Quad überschlug sich und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der 35jährige Mann, sowie die 33jährige Frau erlitten durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Ein Rettungshubschrauber war hierbei auch im Einsatz eingebunden.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10000EUR.Der entgegenkommende Pkw, sowie der auf der Traktor mit Anhänger wurden durch den Verkehrsunfall nicht beschädigt.

Während der Unfallaufnahme musste die L 235 voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell