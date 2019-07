Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Bad Kreuznach (ots)

Am 22.07.19 gegen 17:25 Uhr befuhren ein 21 jähriger Mann mit einem Traktor die K53, aus Richtung Weinsheim kommend, in Fahrtrichtung Hüffelsheim. Hinter dem Traktor fuhr ein 17 jähriger Mann mit seinem Leichtkraftrad. Der 17 jährige wollte den Traktor überholen. Der 21 jährige bog währenddessen nach links in einen Feldweg ab. Dabei kam es zwischen dem Leichtkraftrad und dem Traktor zu einem Anstoß. Der 17 jährige wurde durch den Unfall verletzt (keine schwereren Verletzungen) und kam in ein Krankenhaus.

