Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Wohnmobilaufbruch

Freiburg (ots)

Breisach. In einem kurzen Zeitraum brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnmobil ein, welches in der Rheinuferstraße geparkt war. Die Täter entwendeten am Samstag, 20.07.2019, zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, mehrere Wertsachen und Bargeld, nachdem sie gewaltsam die Seitentüre des Wohnmobiles aufgebrochen hatten. Die Polizei Breisach nimmt Hinweise entgegen: 07667/9117-0.

