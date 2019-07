Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Heckscheibe beschädigt, Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Breisach. Die Polizei Breisach sucht Zeugen, die am Donnerstag, 18.07., zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, Beobachtungen in Bezug auf eine zerstörte Heckscheibe eines Fiat, der in der Isenbergstraße abgestellt war, gemacht haben. Polizei Breisach: 07667/9117-0

