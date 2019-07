Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahrradfahrer verletzen sich bei Verkehrsunfall

55595 Hargesheim, Lindenstraße (ots)

Am Freitag, den 26.07.2019, gegen 19.00 Uhr, kam es in der Hargesheimer Lindenstraße zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrrädern. Eine 56-jährige Radlerin befuhr die Lindenstraße aus Richtung Hargesheim kommend, in Richtung Rüdesheim. Im gleichen Moment wollte ein 19-jähriger mit seinem Fahrrad von einem Grundstück auf die Straße auffahren. Der Heranwachsende übersah die Frau und stieß mit ihr zusammen. Beide Radfahrer stürzten und verletzten sich dabei. Die Gestürzten mussten mit Kopf und Armverletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Die beiden Räder wurden leicht beschädigt.

