POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 02.06.2019, gegen 01:00 Uhr befährt die 64-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Mainzer Straße in Stadecken-Elsheim. Sie touchiert auf ihrer Fahrt ein geparktes Fahrzeug, setzt allerdings ihre Fahrt fort und entfernt sich somit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Unfall kann durch mehrere aufmerksame Personen beobachtet werden, die sich dankenswerterweise der Polizei als Zeugen zur Verfügung stellen. In der Folge kann die 64-Jährige ermittelt und schließlich an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Es stellt sich heraus, dass die Dame unter erheblicher Alkoholeinwirkung ihren PKW geführt hat. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,39 Promille. So dass auch in diesem Fall eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein der 64-Jährigen sichergestellt wird. An den beiden unfallbeteiligten PKW entsteht ein Sachschaden von geschätzten 500 EUR.

