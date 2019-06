Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermisster 82-jähriger Mainzer wieder da

Mainz (ots)

Der seit 30.05.19 gegen 09.00 Uhr vermisster Mainzer ist gesund aufgetaucht. Die Kollegen der Polizeistation Bischofsheim konnten ihn am 31.05.19 gegen 18.40 Uhr in einem Bus der MVG in Bischofsheim antreffen. Sie verbrachten den Mann zurück in seine Seniorenresidenz.

Hier die ursprüngliche Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4285164

