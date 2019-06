Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: NACHTRAGSMELDUNG:(Weisenheim am Sand) Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall wegen vermutlich überhöhter Geschwindigkeit

Weisenheim am Sand (ots)

Ein 62-jähriger PKW-Fahrer aus Weisenheim am Sand befuhr am Dienstag, dem 18.06.2019, gegen 10:05 Uhr, die Landesstraße 454, von Weisenheim am Sand kommend in Richtung Maxdorf. In einer leichten Linkskurve überholte er zwei Personenkraftwagen und einen LKW. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur kam der Fahrer vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst mit dem rechten Vorderreifen von der Fahrbahn ab. Beim anschließenden Gegenlenken schleuderte der Mann mit seinem Fahrzeug quer zur Fahrtrichtung auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich dann insgesamt viermal, bis er nach einer Strecke von ca. 70m in einem Acker zum Stillstand kam. Ein entgegenkommender Motorradfahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um nicht mit dem ihm entgegenschleudernden PKW zu kollidieren. Der 62-jährige sowie dessen 52-jähriger Beifahrer aus Oftersheim wurden bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt. Beide mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Weisenheim am Sand geborgen werden. Sie wurden anschließend in ein Krankenhaus in Ludwigshafen verbracht. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 70.000 Euro.

Nachtrag: Eventuelle Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen. Dies gilt insbesondere für den Fahrer des Lastwagens, der unmittelbar vor dem Verkehrsunfall von dem verunfallten Fahrzeug überholt wurde!

