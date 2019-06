Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus PKW

Grünstadt (ots)

Zwischen Mittwoch, 19.06.2019, 23:30 und Donnerstag, 20.06.2019, 11:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter zunächst mittels eines großen Steines die Scheibe eines in der Kolpingstraße in Grünstadt abgestellten weißen VW Passat einzuschlagen. Da dies augenscheinlich nicht gelang, benutzten sie im Anschluss einen Kanaldeckel. Aus dem Wageninnern entwendeten sie einen Geldbeutel, den der 48-jährige Wagenbesitzer in der Mittelkonsole hatte liegen lassen.

Die Polizei warnt davor in parkenden Fahrzeugen offen sichtbar Wertgegenstände liegen zu lassen.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Grünstadt unter Tel: 06359-9312-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell