Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wohnwagendiebe flüchten vor Polizei - Verfolgungsfahrt endet im Moor

Minden, Hille (ots)

Zwei Wohnwagendiebe haben sich in der Nacht zu Donnerstag auf einem Firmengelände an der Marienstraße unweit des Saarrings zu schaffen gemacht. Als die von einem Anwohner gegen 3.15 Uhr alarmierte Polizei eintraf, flüchteten die Unbekannten mit einem Wohnwagengespann. Dabei kam es zu einer Verfolgungsfahrt mit Geschwindigkeiten von teilweise 80 bis 100 km/h durch einige innerstädtische Straßen.

Nachdem der Fluchtwagen, eine schwarze Mercedes-Limousine, samt Wohnanhänger das Stadtgebiet verlassen hatte, fuhren die Diebe von Hartum in Richtung Rothenuffeln. Von der Hartumer Straße bogen sie auf einen Schotterweg ins Moor ab. Hier stoppten die Kriminellen plötzlich, sprangen aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in die Dunkelheit. Eine Fahndung nach den Männern, an der sich auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers samt Wärmebildkamera beteiligte, brachte bis in die Morgenstunden hinein keinen Erfolg. Zu Gefährdungen unbeteiligter Personen während der Verfolgungsfahrt kam es nach Erkenntnissen der Polizei nicht.

Die mittlerweile erfolgten Ermittlungen ergaben, dass an dem Mercedes gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Diese waren von einem in der Nähe des Händlers abgestellten Pkw entwendet worden. Zudem wurde in der Umgebung ein weiterer bereits zuvor gestohlener Wohnwagen in einer Seitenstraße aufgefunden. Dieser sollte offenbar später von den Dieben abtransportiert werden. Doch dazu kam es nicht mehr. Zunächst hatten sich die Täter eine Lücke in einen Drahtzaun geschaffen, um so auf das Verkaufsgelände zu gelangen. Hier schoben sie einige Wohnwagen beiseite, um offenbar gezielt an zwei der Anhänger zu gelangen.

Das im Moor zurückgelassenen Gespann wurde zum Zwecke einer Spurensicherung abgeschleppt. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern an.

