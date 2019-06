Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 16. Juni 2019

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Wolfenbüttel: Serie von Sachbeschädigungen an Pkw reißt nicht ab

1. Wolfenbüttel, Robert-Everlien-Platz, 09.06.2019, 23:00 Uhr - 13.06.2019, 18:00 Uhr 2. Wolfenbüttel, Waldenburger Straße, 14.06.2019, 15:00 Uhr - 16:30 Uhr

Zwei weitere Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen gab es im Stadtgebiet von Wolfenbüttel. In der Zeit von Sonntag bis Donnerstag wurde ein auf dem Robert-Everlien-Platz abgestellter Mini Cooper entlang der gesamten rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Am Freitagnachmittag wurden bei einem in der Waldenburger Straße geparkten VW Golf alle vier Fahrzeugtüren mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 3000,- EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-00 entgegen.

Verkehrslage:

Unfallfluchten in Wolfenbüttel

1. Wolfenbüttel, Schweigerstraße, 15.06.2019, 13:50 Uhr - 14:50 Uhr 2. Wolfenbüttel, Am Wasserwerk, 15.06.2019, 17:30 Uhr - 18:20 Uhr

Zu zwei Unfallfluchten kam es im Verlauf des Samstagnachmittages in Wolfenbüttel. Im ersten Fall wurde ein in der Schweigerstraße auf dem Parkplatz vor einem dortigen Baumarkt abgestellter VW Caddy beschädigt. Vermutlich beim Rangieren bzw. Parken wurde dieser durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug am hinteren Stoßfänger und am hinteren, linken Kotflügel beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Im zweiten Fall wurde ein auf einem Parkplatz vor einem Einzelhandelsgeschäft in der Straße Am Wasserwerk abgestellter VW Up vermutlich bei Öffnen der Fahrzeugtür an der hinteren, linken Tür beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Da sich die verantwortlichen Fahrzeugführer bzw- -nutzer in beiden Fällen unerlaubt vom Unfallort entfernten, bittet die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 um Hinweise.

