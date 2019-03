Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - PKW Aufbrüche

Handtasche und Portemonnaie entwendet

Kerken-Winternam (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20. März 2019) schlugen unbekannte Täter an der Straße Winternam an einem BMW Mini eine Seitenscheibe ein. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug eine Handtasche.

Ebenfalls an der Straße Winternam öffneten die Täter einen VW Golf und einen VW Bus. Aus dem Golf entwendeten sie ein Portemonnaie und aus dem VW Bus ein Mäppchen mit Medikamenten. Das Mäppchen wurde am Morgen in einem Vorgarten wiedergefunden.

Ein Anwohner sah in der Nacht zwei Männer, die sich an dem Golf zu schaffen machten. Beide waren 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,85m groß und schlank.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

