Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfallflucht

Grauer Fiat Scudo beschädigt

Weeze (ots)

Am Dienstag (19. März 2019) gegen 07:25h beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen Fiat Scudo, der am Fahrbahnrand der Straße "Auf der Schanz" in Höhe einer Kirche abgestellt war. Bei dem Unfall wurde der Kastenwagen am Heck und an der linken Seite beschädigt, zudem wurde der linke Außenspiegel abgerissen. Ein Zeuge hatte zur genannten Uhrzeit einen lauten Knall gehört. Den Spuren nach muss auch das Fahrzeug des Unfallverursachers beschädigt worden sein, vermutlich an der rechten Seite und am rechten Außenspiegel. Er entfernte sich jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

