Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 15. Juni 2019

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Wolfenbüttel: Weitere Sachbeschädigungen an parkenden Pkw

1. Wolfenbüttel, Frankfurter Straße, 12./13.06.2019, 18:00 Uhr - 05:00 Uhr 2. Wolfenbüttel, Hoffmann-von-Fallersleben-Straße, 13./14.06.2019, 21:30 Uhr - 07:00 Uhr 3. Wolfenbüttel, OT Fümmelse, Thieder Weg, 13./14.06.2019, 20:00 Uhr - 07:30 Uhr

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag kam es im Stadtgebiet von Wolfenbüttel zu weiteren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. So wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag jeweils die Fahrerseiten von zwei in der Frankfurter Straße zum Parken abgestellte Pkw zerkratzt. Betroffen war ein weißer Fiat 500 und ein grauer Renault Captur. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße abgestellter weißer Hyundai i30 mit einer klebstoffartigen Substanz, wodurch der Lach beschädigt wurde. In derselben Nacht wurde weiterhin ein im Thieder Weg in Fümmelse geparkter schwarzer VW Golf beschädigt. Bei diesem wurde die linke Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt, dürfte aber im vierstelligen Bereich liegen. Auch hier sind Tatzusammenhänge nicht auszuschließen. In allen Fällen bittet die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 um Hinweise.

Schmuck aus Wohnung entwendet

Wolfenbüttel, Herrenbreite, 13.06.2019, 12:00 Uhr - 12:15 Uhr

Ein bisher unbekannter Mann verschaffte sich durch einen Vorwand Antiquitäten kaufen zu wollen, Zutritt zur Wohnung einer 85-jährigen Frau. Vermutlich durch einen Moment der Ablenkung entwendete dieser eine Schmuckkassette mit diversen Schmuckstücken sowie eine Goldkette und ein Armband und verließ die Wohnung unerkannt. Der Wert der Gegenstände wird auf ca. 800,- EUR geschätzt. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 55-60 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß, nor-male Statur, leicht gewellte, dunkle, kurze Haare, blaue Jeanshose, dunkles T-Shirt, sprach hochdeutsch. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Verkehrslage:

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

1. Wolfenbüttel, Leipziger Straße, 14.06.2019, 23:25 Uhr 2. Wolfenbüttel, Stobenstraße, 14.06.2019, 23:55 Uhr

Am späten Freitagabend wurden im Stadtgebiet Wolfenbüttels wieder umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. So wurde in der Leipziger Straße gegen 23:25 Uhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Wolfenbüttel kontrolliert. Bei diesem wurde eine Alkoholbeeinflussung von 1,10 Promille festgestellt. Gegen 23:55 Uhr wurde in der Stobenstraße eine 51-jährige Radfahrerin aus Wolfenbüttel kontrolliert. Auch bei dieser wurde eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,75 Promille. Beiden Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei dem 57-jährigen Fahrzeugführer wurde zusätzlich der Führerschein sichergestellt.

