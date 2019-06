Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 14. Juni 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Freitag, 14.06.2019, gegen 03:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Freitagmorgen, gegen 03:45 Uhr, mit einem derzeit unbekannten Gegenstand eine Scheibe eines Juweliergeschäftes in der Wallstraße einzuschlagen. Dieses scheiterte jedoch offensichtlich an der massiven Scheibe, so dass diese lediglich außen beschädigt worden ist. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Trinitatiskirche. Ein Zeuge konnte den Täter nur als schwarz gekleidet und zirka 170 cm groß beschreiben. Weiterhin soll er einen Rucksack getragen haben. Zur entstandenen Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Sachbeschädigungen an neun parkenden PKW

Mittwoch, 12.06.2019, bis Donnerstag, 13.06.2019

In der Nacht von Mittwoch auf Dienstag wurde jeweils linksseitig der Lack von drei in der Wallstraße parkend abgestellter PKW zerkratzt. Betroffen war ein grauer Skoda Fabia, ein blauer VW T-Roc sowie ein schwarzer Audi A6. Ebenfalls auf der linken Seite wurde der Lack eines in der Fischerstraße abgestellten grauen Opel Insignia zerkratzt. Ein weiterer Tatort war der Parkplatz der Schule am Teichgarten. Hier war ein weißer Mazda MX 5 betroffen. Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden vier parkende PKW mit einer unbekannten Substanz, vermutlich Klebstoff, beschmiert. Hier entstand an den PKW erheblicher Sachschaden. Betroffen waren ein schwarzer Ford Focus und ein weißer Audi A4 in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße. Weiterhin wurde der Lack von einem in der Straße An der Weißen Schanze parkenden grauen 3er BMW sowie der Lack eines schwarzen VW Touareg, welcher in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße abgestellt war, durch die unbekannte Substanz beschädigt. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt, er dürfte aber bei zirka 15.000,-- Euro liegen. Ob hier Tatzusammenhänge bestehen, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter 05331 / 933-0

Wolfenbüttel: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 13.06.2019, gegen 15:10 Uhr

Ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Demnach beabsichtigte eine 51-jährige Autofahrerin an einem in der Grauhofstraße ordnungsgemäß parkenden PKW links vorbeizufahren. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit den Pedelec-Fahrer, der seinerseits bereits an ihrem und an dem parkenden Auto vorbeifahren wollte. Es kam zu einer seitlichen Berührung, wobei der Pedelec-Fahrer zu Boden stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Sachschaden war offensichtlich nicht entstanden.

