Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit LKW

Sundern (ots)

Am Donnerstag gegen 15:45 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Straße "Auf der Streu". Ein LKW-Fahrer befuhr die Straße von Grevenstein in Richtung Altenhellefeld. Aus noch unbekannten Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Gespann. Dabei wurde das Führerhaus um 180 Grad gedreht und stieß mit dem Anhänger und einer Schutzleitplanke zusammen. Als das Gespann zum Stehen kam, stürzte der Fahrer aus dem Führerhaus auf die Straße. Hierbei verletzte sich der 34-jährige Mann aus Emmerich am Rhein schwer. Die Straße war komplett gesperrt.

