Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Familie gesucht

Arnsberg (ots)

Korrektur (Straßenname): Ein Rollerfahrer missachtete am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf der Mendener Straße an einem Fußgängerüberweg den Vorrang einer Familie. Nur durch eine Vollbremsung konnte er vor dem Zebrastreifen stehen bleiben und einen Zusammenstoß mit den Fußgängern vermeiden. Der Familienvater rief dem Rollerfahrer etwas zu. Dieser ignorierte jedoch den Mann, riss sein Kleinkraftrad vorne hoch und fuhr auf einem Rad in Form eines "Wheelies" in Richtung Lange Wende davon. Der Sachverhalt wurde von Zeugen an die Polizei gemeldet. Der Mann mit den zwei Kindern ist bislang nicht bekannt. Zur weiteren Klärung des Hergangs wird der Mann gebeten, sich bei der Polizei in Arnsberg zu melden. Telefon: 0 29 32 / 90 200

