Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Vandalismus in der Nordstadt

Rinteln (ots)

(mob)In der Straße Westfalenweg sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 28.07.2019 zum wiederholten Male mehrere Pkw beschädigt worden. Die Außenspiegel der Fahrzeuge wurden, vermutlich durch gegentreten, beschädigt. Außerdem wurden die Reifen einiger Fahrzeuge zerstochen. Weitere beschädigte Fahrzeuge befanden sich im Bahnhofsweg und in der Bahnhofsallee. Im Nahbereich zum örtlich nahen Combi-Markt, in der großen Tonkuhle, und in der Straße Auf der Bünte wurden außerdem diverse Gullideckel entnommen und auf der Fahrbahn als Gefahrenstelle abgelegt. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Rinteln in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell