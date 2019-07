Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Bedrohung/Körperverletzung am Freibad Weseranger

Rinteln (ots)

(mob)Am Freitag, den 26.07.2019 ist es gegen 18 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung und Bedrohung mehrerer Jugendlicher gekommen. Die Tat habe sich in der Nähe der Altglascontainer an der Straße Am Weseranger ereignet. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Freibad werden Zeugen gebeten, welche sich auf der Grünfläche des Freibades befunden haben und/oder die Tat bezeugen können, sich bei der Polizei Rinteln zu melden.

