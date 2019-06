POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand: 13.00 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Fehler beim Abbiegen

Am Freitag, gegen 16.40 Uhr, bog der 50-jährige Fahrer eines Lkw Fiat vom Rasthof Satteldorf kommend nach links in die B 290 ein. Dabei übersah er den ordnungsgemäß aus Richtung Crailsheim kommenden 31-jährigen, der mit seinem Pkw Audi unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.000.- Euro.

Oberrot: Fehler beim Überholen

Am Freitag, gegen 13.55 Uhr befuhr die 20-jährige mit seinem Pkw BMW die L 1050 aus Richtung Oberrot- Untere Kornberger Sägmühle kommend in Fahrtrichtung Oberrot. Vor ihr fuhr ein Lkw. Nach der Unteren Kornberger Sägmühle, am Beginn der dortigen Geraden, wollte sie den Lkw überholen. Dabei übersah sie den ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes Kleinbus einer 29-jährigen. Dadurch kam es zu einer Berührung wodurch der Kleinbus ins Schlingern geriet, nach rechts von der Fahrbahn abkam und dann noch gegen einen Leitpfosten prallte. Die 20-jährige Fahrerin des Kleinbusses sowie ihre ebenfalls 29 Jahre alte Mitfahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 25.000.- Euro.

