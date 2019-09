Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autofahrer liefern sich ein unerlaubtes Autorennen

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 22 Uhr, kam es auf der Herzlia Allee zu einem unerlaubten Autorennen. Polizeibeamte wurden durch laute Motorengeräusche darauf aufmerksam. Ein Mercedes AMG und ein 1er BMW fuhren dabei über die Rappaportstraße, überquerten die Kreuzung Bergstraße und fuhren dann weiter auf der Herzlia Allee. Dabei beobachteten die Beamten die beiden Autos, die bereits im Kreuzungsbereich stark beschleunigten. An der Einmündung Pommernstraße hielten die Autofahrer kurz an und ließen ihre Motoren aufheulen. Beide Autos standen nebeneinander und beschleunigten ihre Autos erneut stark. Den Polizeibeamten gelang es nicht gefahrenlos hinter den Fahrzeugen zu bleiben, weil diese mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Nach Zeugenhinweisen konnte der 1er BMW in einem Garagenhof auf der Greifenbergstraße angetroffen werden. In unmittelbarer Nähe konnte der mutmaßliche Fahrer, ein 20-jähriger Hertener, angetroffen werden. Er wurde zur Wache gebracht. Sein Führerschein und der BMW wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identifizierung des Fahrers des Mercedes AMG dauern an. Bei gezielten Maßnahmen gegen Raser und Tuner hat die Polizei Recklinghausen im Jahr 2018 insgesamt 126 Fahrzeuge von Rasern und Tunern im Zuständigkeitsbereich sichergestellt. In diesem Jahr wurden insgesamt 265 Verstöße durch Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt. Im aktuellem Jahr wurden bereits 171 Verstöße wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis festgestellt. Dabei wurden 38 Fahrzeuge sichergestellt. Wir werden auch weiterhin Raser und Tuner gezielt im Auge haben und Verstöße konsequent verfolgen.

