Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Diebstahl aus Auto, Wiesbaden, Parkstraße, Donnerstag, 19.09.2019, 03:00 Uhr

(ge) In der vergangenen Nacht versuchte ein unbekannter Täter in der Parkstraße Wertgegenstände aus einem geparkten Mercedes zu entwenden. Gegen 03:00 Uhr wurde der Täter durch eine Zeugin auf frischer Tat ertappt und auf sein Tun angesprochen. Hierauf ergriff der Dieb die Flucht. Allerdings konnte eine Person, deren Aussehen mit der präzisen Personenbeschreibung der Zeugin eine große Übereinstimmung aufwies, während einer unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung festgestellt werden. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

2. Kinderwagen entwendet, Wiesbaden, Rheinstraße, Mittwoch, 18.09.2019, 09:15 Uhr - 09:40 Uhr

(ge) Am Mittwochmorgen entwendeten unbekannte Täter einen Kinderwagen in der Rheinstraße, welcher vor der dortigen Kinderarztpraxis abgestellt war. Zwischen 09:15 Uhr und 09:40 Uhr stahlen die bisher unbekannten Diebe den Wagen, welcher in dem Hausflur vor der Praxis stand. Der Kinderwagen der Marke "ABC-Design" war dunkelgrau und hatte einen Wert von rund 250 Euro. Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2340 zu melden.

3. Versuchter Einbruch in Restaurant, Wiesbaden, Weißenburgstraße, Mittwoch, 18.09.2019, 00:00 Uhr - 11:30 Uhr

(ge) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter in ein Restaurant in der Weißenburgstraße in Wiesbaden einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Notausgangstür, konnten diese jedoch nicht öffnen und flüchteten in bisher unbekannte Richtung. Bei dem versuchten Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

4. Einbruch in Baucontainer, Wiesbaden, Aßmannshäuser Straße, Dienstag, 17.09.2019, 14:00 Uhr - Mittwoch, 18.09.2019, 08:00 Uhr

(ge) Zwischen Dienstag und Mittwoch brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer in der Aßmannshäuser Straße in Wiesbaden ein. Die Täter öffneten ein Fenster und gelangten so in den Innenraum. Diesen durchwühlten sie ergebnislos. Daraufhin flohen sie in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

5. Erneute Anrufe "Falscher Polizeibeamter", Raum Wiesbaden, Montag, 16.09.2019 - Mittwoch 18.09.2019

(ge) In den vergangenen Tagen kam es im Raum Wiesbaden wieder zu mehreren Anrufen falscher Polizeibeamter. Glücklicherweise viel den Betroffenen die Masche schnell auf und es kam zu keinem Schaden. Die Personen reagierten alle vorbildlich und informierten die Polizei umgehend über die Trickbetrüger. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

6. Verkehrskontrollen - zu schnell und nicht angeschnallt, Mainz-Kastel, Boelckestraße, Otto-Suhr-Ring, 16.-18.09.2019,

(He)In den vergangenen Tagen führte die Wiesbadener Polizei mehrere Verkehrskontrollen durch, bei denen unter anderem die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer sowie die Benutzung von Handys während der Fahrt oder das Anlegen des Sicherheitsgurtes kontrolliert wurden. Am Montag wurde zwischen 08:30 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Otto-Suhr-Ring die Geschwindigkeit gemessen. Von insgesamt 2132 Fahrzeugen waren 285 zu schnell unterwegs. 23 davon waren mehr als 21 km/h zu schnell, was eine entsprechende Anzeige nach sich zieht. Fünf von diesen 23 waren so schnell, dass ihnen ein Fahrverbot droht. Die traurigen "Spitzenreiter" waren mit 98, bzw. 99 km/h, bei erlaubten 50 km/h, unterwegs. Neben dem Fahrverbot werden hier Punkte im zentralen Verkehrsregister und 200 Euro Geldbuße fällig. Dieses Ergebnis ist umso trauriger, als dass diese Messung im Rahmen des "Blitzerreportes" angekündigt worden war. Am Dienstag- und Mittwochmorgen waren die Kräfte des Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Wiesbaden dann wieder im Einsatz. Hier wurden auf der Boelckestraße insgesamt 22 Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche verbotenerweise ihr Mobiltelefon nutzten. Positiv waren die "nur" zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht. An zwei Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt, deren Behebung in den nächsten Tagen bei der Polizei nachgewiesen werden muss.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. BMW gestohlen, Taunusstein, Wehen, Walter-Petri-Ring, 19.09.2019, 02.50 Uhr bis 06.00 Uhr,

(pl)Fahrzeugdiebe haben in der Nacht zum Donnerstag in Taunusstein-Wehen zugeschlagen und einen BMW X5 entwendet. Der schwarze BMW mit dem amtlichen Kennzeichen RÜD-EO 17 parkte während des Tatzeitraums vor einem Wohnhaus im Walter-Petri-Ring. Am Donnerstagmorgen gegen 06.00 Uhr musste der Autobesitzer feststellen, dass sein Pkw spurlos verschwunden war. Personen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Wagens machen können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Auto zerkratzt, Idstein, Limburger Straße, 18.09.2019, 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Vandalen haben am Mittwochnachmittag in der Limburger Straße in Idstein einen geparkten blauen BMW zerkratzt und dabei einen Sachschaden von rund 1.500 Euro verursacht. Das betroffene Fahrzeug war zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Parkplatz am Schlossteich abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Mountainbike gestohlen, Eltville, Stockbornstraße, 16.09.2019, 17.00 Uhr bis 17.09.2019, 08.00 Uhr,

(pl)In der Stockbornstraße in Eltville hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag auf ein Mountainbike abgesehen. Der Geschädigte hatte sein schwarzes Mountainbike von Prophete mittels eines Kabelschlosses gesichert am Gartenzaun vor seinem Wohnhaus abgestellt und musste dann am Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr den Diebstahl feststellen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Handtasche beim Einkauf nicht unbeaufsichtigt lassen, Geisenheim, Industriestraße, 17.09.2019, 10.50 Uhr bis 11.30 Uhr,

(pl)In einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße in Geisenheim musste eine Frau am Dienstagvormittag die Erfahrung machen, dass man die Handtasche niemals unbeaufsichtigt lassen sollte. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche mit der darin befindlichen Geldbörse während des Einkaufs an den Einkaufswagen gehängt. Diebe nutzten daraufhin die Gunst der Stunde und schnappten sich zwischen 10.50 Uhr und 11.30 Uhr in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse aus der Tasche. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die nur auf eine günstige Gelegenheit warten, um Beute zu machen. Es wird empfohlen, Taschen mit Wertgegenständen verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter dem Arm geklemmt zu tragen. Keinesfalls sollten Handtaschen in einem unbeaufsichtigten Einkaufswagen zurückgelassen werden.

5. Achtung falsche Polizisten rufen an! Rheingau-Taunus-Kreis, 18.09.2019,

(pl)Mindestens drei Personen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis haben gestern erneut Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten. Die Täter erzählten in den Telefonaten die bereits bekannte Geschichte, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei, welche es auf die Wertsachen der Angerufenen abgesehen hätte. Hierbei versuchten die Anrufer geschickt, die Geschädigten über Vermögenswerte auszufragen. In den registrierten Fällen durchschauten die Angerufenen jedoch das Ansinnen der Täter, beendeten das Gespräch oder gingen nicht weiter darauf ein. Die "echte" Polizei würde niemals Auskünfte über Vermögenswerte am Telefon verlangen. Daher ist aufgrund der neuesten Fälle Vorsicht geboten, da zu erwarten ist, dass die Täter weitere Versuche starten werden, um an Geld und Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Lassen Sie sich nicht auf die Masche ein und beenden Sie solche Gespräche sofort.

6. Alkoholisiert mit geparktem Auto kollidiert, Heidenrod, Laufenselden, Rathausstraße, 18.09.2019, 15.30 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag hat ein alkoholisierter 70-jähriger Autofahrer in Laufenselden einen Verkehrsunfall verursacht. Der 70-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit seinem Hyundai auf der Rathausstraße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem am Straßenrand geparkten Pkw kollidierte. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 70-Jährigen einen Wert von über 2,0 Promille. Er muss sich nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell