Polizei Paderborn

POL-PB: Sechs Wechselrichter gestohlen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in einen Lagerraum an der Wollmarktstraße in Paderborn, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Tatverdächtigen verschafften sich im Zeitraum zwischen dem 27. August, 07.30 Uhr, und dem 05. September, 07.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu der Garage. Als Diebesgut entwendeten sie sechs Wechselrichter, mit denen sie in unbekannte Richtung verschwanden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer 05251/3060.

