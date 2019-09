Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß mit einem Trecker

Lichtenau (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall mit einem Trecker in Lichtenau hat sich eine Frau leichte Verletzungen zugezogen. Die 53-Jährige war mit ihrem Opel am Mittwoch um 16.45 Uhr auf der K 29 in Richtung Ebbinghausen unterwegs. Sie fuhr hinter dem Trecker eines 79-Jährigen. Als die Opelfahrerin diesen überholen wollte, zog der Trecker nach links, um in einen Feldweg abzubiegen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Die Fahrerin wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Während der Bergungsmaßnahmen und der Reinigung des aus dem Trecker auslaufenden Motoröls durch die Feuerwehr war die K 29 komplett gesperrt.

