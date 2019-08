Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Achtung Trickdiebstahl! Polizei warnt vor falscher Pflegekraft

Cuxhaven (ots)

Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen verschaffte sich eine unbekannte Frau in der vergangenen Woche Zutritt zu den Wohnungen älterer Mitmenschen in Mittelstenahe, Wingst und Neuenkirchen. Sie gab vor, eine neue Mitarbeiterin des Pflegedienstes zu sein, der die über 90-Jährigen betreut. Für künftige Besuche wollte sich die vermeintlich neue Pflegekraft vorstellen und sich in den Wohnungen der pflegebedürftigen Senioren umsehen, um sich für ihre zukünftige Aufgabe zu orientieren. In mindestens einem Fall entwendete die Frau, bei der es sich mitnichten um eine Pflegekraft der jeweiligen mobilen Pflegedienste handelt, vorgefundenes Bargeld. Die Gesuchte soll "südländisch" wirken, schlank und ca. 40 Jahre alt sein. Sie hatte kurze dunkle Haare und sprach aktzentfreies Deutsch.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor den skrupellosen Machenschaften solcher Diebe und Betrüger und rät:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung.

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

- Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

- Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel beim zuständigen Pflegedienst an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

- Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Sollten Sie trotz aller Vorsicht Opfer solcher Diebe geworden sein, setzen Sie sich umgehend mit Ihrer Polizeidienststelle in Verbindung. Noch schneller können Maßnahmen eingeleitet werden, wenn Sie den Polizeinotruf 110 wählen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell