Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 03. August 2019

Bereich Einsatz- und Streifendienst Cuxhaven

Mahnwache

Cuxhaven. Am 02.08.2019, zwischen 17 und 18 Uhr, fand auf der Plattform des ehemaligen Anlegers Alte Liebe eine Mahnwache anlässlich des Beginns der Elbvertiefung statt. Ca. 150 Personen hörten kurzen Redebeiträgen zu. Transparente und ein kleineres Segelschiff untermalten die friedliche Veranstaltung.

Bereich Polizeikommissariat Schiffdorf

Vermisstensache

Hagen-Börsten. Nach aufwendiger Absuche unter Einsatz von Mantrailer-Hunden, Flächenhunden und Polizeihubschrauber am 01.08.19 und 02.08.2019, wurde die Suche am 03.08.19 weitergeführt. Es erfolgte eine Ausdehnung des Suchgebietes, wiederum mittels Einsatz von Flächen- und Mantrailer-Hunden. Im Waldbereich südlich von Hagen-Börsten konnte die vermisste Person (VP) in einem Graben liegend gegen 12.23 Uhr aufgefunden werden. Die Position der VP war vom Waldweg aus nicht erkennbar und erfolgte nur durch die Witterung eines Flächenhundes. Der VP ging es den Umständen entsprechend gut. Sie befand sich in keinem kritischen Zustand (nur leichte äußerliche Blessuren), wodurch sich die Vermutung ergab, dass sie noch nicht sehr lange im Graben gelegen haben dürfte. Eine Betreuung durch Notarzt und RTW-Einsatz erfolgte und sie wurde vorsichtshalber einem Krankenhaus zugeführt.

