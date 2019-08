Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 63-Jähriger bei Unfall auf A 27 leicht verletzt + Scheibe eingeschlagen + Bargeld aus Wohnhaus entwendet

Cuxhaven (ots)

63-Jähriger bei Unfall auf A 27 leicht verletzt

Loxstedt. Am Mittwochnachmittag (31.07.2019) ereignete sich gegen 17 Uhr auf der A 27 kurz hinter der Anschlussstelle "Stotel" in Fahrtrichtung Bremen ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Audi-Fahrer aus Hagen im Bremischen wurde dabei leicht verletzt. Offenkundig fuhr er auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf, der kurz zuvor auf den Überholfahrstreifen gewechselt hatte. Der 54-jährige Lkw-Fahrer aus Lüneburg blieb unverletzt. Die Autobahn musste kurzfristig für die Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

++++++++

Scheibe eingeschlagen

Hemmoor. Im Zeitraum von Samstagnachmittag (27.07.2019) bis zum Montagnachmittag (29.07.2019) brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Lamstedter Straße in Hemmoor ein. Der oder die Täter begaben sich zur rückwärtigen Hausseite und schlugen eine Fensterscheibe ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Aus einem Schuppen wurde hingegen ein roter Aufsitzrasenmäher der Marke Husqvarna samt Zubehör gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor (04771-6070) zu wenden.

++++++++

Bargeld aus Wohnhaus entwendet

Cuxhaven. In der Straße Hohe Klint in Oxstedt verschafften sich am Montag (30.07.2019) bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr durch ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus. Aus diesem wurde dann Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721-5730) zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell