Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen gesucht - Fußgänger rettet sich mit Sprung zur Seite

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Die Polizei ermittelt wegen einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Freitagnachmittag gegen 16:10 Uhr auf der Cuxhavener Straße in Duhnen ereignet haben soll. In dessen Verlauf musste ein Fußgänger zur Seite springen, um nicht von einem Pkw erfasst zu werden. Die Polizei bittet diesen Fußgänger und weitere Zeugen, sich unter Tel.: 04721 / 5730 zu melden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verringerte ein Autofahrer, der in Richtung des Duhner Kreisels fuhr, seine Geschwindigkeit, um einem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. In dem Moment wurde der Autofahrer von einem weißen Mercedes-Benz überholt. Der Fußgänger rettete sich mit einem Sprung zur Seite, um nicht von dem Mercedes erfasst zu werden.

